شكرا لقرائتكم خبر عن أصول صناديق الاستثمار بالسعودية في أسواق النقد تتراجع 7.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية المخصصة للاستثمار بأسواق النقد المحلية والأجنبية بنحو 7.5% أو ما يعادل نحو 5.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.

وبلغت تلك الأصول نحو 64.35 مليار ريال في تلك الفترة من العام الجاري، مقابل 69.5 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع حجم الأصول المستثمرة في أسواق النقد خلال الربع الأول من 2019، مقابل ارتفاع الأصول المستثمرة في الأسهم وكذلك الاستثمارات العقارية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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فيما كانت الأصول المستثمرة في أدوات النقد قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي وذلك بعد ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمخاطر المنخفضة المتعلقة بها.

وبلغت أصول صناديق النقد المحلية نحو 33.26 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، فيما تبلغ أصول الصناديق من أدوات النقد الأجنبية بنهاية الفترة نحو 31.08 مليار ريال.

فيما كانت أصول النقد المحلية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي تشكل نحو 81.1%، حيث بلغت حينها 56.4 مليار ريال، بينما أصول النقد الأجنبية بلغت 13.15 مليار ريال.