شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تفحص مخالفات منسوبة لشركات مدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شرعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في إجراءات الفحص والتحقيق في شبهات في عدد من المخالفات المنسوبة لبعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة.

وكشفت الهيئة في تعميم نشر أمس على موقعها الإلكتروني عن المخالفات المنسوبة للشركة، ومن بين أهم تلك المخالفات عدم إظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة، بالإضافة لعدم التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.

وقالت الهيئة إن المخالفات محل التحقيق الذي أجري بناء على شكوى وطلب من بعض المساهمين بشركة مدرجة أخرى في بعض الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي حسبما ورد بالطلب تسببت في إلحاق أضرار بالمساهمين وبالشركة.

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وأضافت أن من أهم تلك الممارسات المنسوبة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، النواحي المالية للشركة وبعض التصرفات التي تمت مع أطراف ذات العلاقة.

وفي ضوء ما يسفر عنه الفحص والتحقيق، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بأحكام القانون.

وأكدت الهيئة في مطلع مايو الجاري حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.