شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.933 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اقتراب السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.80 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.98 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.91 وبين مستوى المقاومة هو 0.96 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد