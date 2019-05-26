بيتك يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستنفذ بذلك فرصه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -3.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 693.00 ، طيلة ثبات الدعم 640.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 634.00 ومستوى المقاومة 675.00 .
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