شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط والقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستنفذ بذلك فرصه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -3.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 693.00 ، طيلة ثبات الدعم 640.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 634.00 ومستوى المقاومة 675.00 .