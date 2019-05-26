شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 120.40 ريال، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 120 ريال، ومقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة، حيث نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 110 ريال كمستوى اول.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 120.23 وبين مستوى المقاومة هو 120.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد