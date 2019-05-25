ارتفاع واردات الصين من النفط الخام السعودي بـ 43% في أبريل على أساس سنوي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنسبة 43% الشهر الماضي مما أعاد السعودية لتصبح المزود الأول للخام لثاني أكبر اقتصاد في العالم مدفوعة بتزايد الطلب من مصاف خاصة جديدة.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من السعودية وصلت إلى 6.30 مليون طن أو 1.53 مليون برميل يومياً مقارنةً بتوريد 1.07 مليون برميل يومياً في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت واردات النفط الصينية من روسيا إلى 6.12 مليون طن أو 1.49 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 1.35 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان من العام الماضي.