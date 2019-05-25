موقع فرنسي: مصر تُصدر الطاقة إلى أوروبا

ترجمة محمد بشاري

ذكر موقع فرونس افو الفرنسي france info أن مصر وقعت عقدًا مع قبرص بقيمة ملياري يورو لإنشاء كابل كهرباء تحت الماء بين البلدين،لافتًا إلى أن القاهرة ترغب فى تصدير الطاقة إلى أوروبا.

واضاف الموقع أن كابل الكهرباء البالغ طوله 310 كيلومترا سيُمد بعمق يصل إلى 3000 متر تحت مستوى سطح البحر ويتوقع تشغيله في غضون ثلاث سنوات. خلال مرحلته الأولى من التشغيل ، وسيكون للكابل قدرة نقل طاقة تبلغ 1000 ميجاوات ، والتي يمكن أن تصل في النهاية إلى 2000 ميجاوات.

وأشار الموقع إلى أن المشروع يستهدف أيضًا ربط قبرص باليونان عبر جزيرة كريت