شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُغلق مرتفعة..و"داو جونز" يسجل خامس خسائر أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بهدوء القلق حيال الحرب التجارية كما تلقت دعماً من الأداء القوي لقطاع الطاقة بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته يمكن ان تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل حل مشكلة "هواوي تكنولوجيز".



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% خلال أبريل/نيسان.



وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" اليوم عزمها التقدم باستقالتها في السابع من يونيو/حزيران القادم لتلقي بزمام الأمور فيما يتعلق بمفاوضات "بريكست" على خلفها المتوقع أن يكون "بوريس جونسون".

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وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.2% وأغلق عند 58.63 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.8% هي الأكبر هذا العام، بينما بلغ أعلى سعر اليوم عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقاً عند 68.69 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.9%، بينما سجل أعلى سعر في الجلسة عند 69.3 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 25585 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 25670 نقطة وأقل مستوى عند 25496 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 7637 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 7694 نقطة وأقل مستوى عند 7631 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 2826 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ اعلى مستوى عند 2841 نقطة وأقل مستوى عند 2820 نقطة.