شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق أمريكي جديد مع "بوينج"بخصوص طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة أنها تجري تحققيقات موسعة مع "بوينج" بشأن سقوط طائرتين من طراز "737 ماكس" مما أسفر عن مصرع أكثر من 300 شخص في أقل من ستة أشهر.



وأفادت الوكالة الأمريكية أنها تحقق فيما إذا كانت "طبوينج" قد كشفت للمساهمين عن وجود خلل فني في طائرات الطراز المذكور وأطلعتهم عن الأسباب الحقيقية للحادث من عدمه.



ونقلت "بلومبرج" عن مصادر قولها إنها تبحث في الصلاحية التصنيعية لطائرات "737 ماكس" ومدى الأضرار المالية من وقفها عالمياً.

Advertisements



وتم وقف طائرات "737 ماكس" من أغلب الشركات والحكومات على مستوى العالم بعد وفاة 346 شخصاً في سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية في حادثين منفصلين.



وأكدت الشركة اكتشاف خلل فني في برمجيات طائرات "737 ماكس" والعمل على تحديثها وتدريب الطيارين مشيرة إلى أنها ستحصل على الضوء الأخضر لإعادة تحليقها قريباً.



وفي سياق متصل، تستهدف ما يقرب من ثلاثة عشر شركة طيران في الصين الحصول على تعويض من "بوينج" بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء وقف طائرات "737 ماكس" والتي وصلت إلى نصف مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 355.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 361.4 دولار وأقل سعر عند 353 دولار.