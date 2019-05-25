أكبر معرض رمضاني في الإمارات ينطلق في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ليل الخميس/الجمعة، معرض ليالي رمضان 2019 الذي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة، وتقام فعالياته على مدى 17 يوماً ويستمر حتى 8 يونيو المقبل، وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، هي الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال30 من مهرجان رمضان الشارقة.

نجح المعرض في استقطاب أكثر من 300 علامة تجارية في دورة هذا الموسم، محققاً زيادة بنسبة 20% على الأعوام السابقة التي ضمت نخبة من أهم الأسماء والعلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة، لتغطي منتجاتها المتنوعة جميع المجالات بدءاً من الأزياء، والذهب، والأدوات الرياضية، والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمطاعم والمقاهي والأكلات الشعبية.

وتعد دورة المعرض هذا الموسم التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الأضخم والأكبر من نوعها على الإطلاق، كما يعتبر أكبر معرض رمضاني على مستوى الدولة، حيث تمتد منصات العرض على كامل مساحة مركز إكسبو الشارقة البالغة 40 ألف متر مربع، كما يوفر المعرض أجواء مثالية للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع توفر مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، بما يزيد على 4000 متر مربع، فضلاً عن تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، وتوعية دينية وصحية، ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

وأشار العويس إلى أهمية مهرجان رمضان الشارقة 2019، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نسخته ال30 تحت شعار: «هّل رمضان وهلّت المفاجآت»، ومعرض ليالي رمضان في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على مستوى إمارة الشارقة، وفي إشاعة أجواء البهجة والفرح على امتداد أيام الشهر الفضيل، وصولاً إلى عيد الفطر السعيد، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة في المعرض وبحسن التنظيم من قبل مركز إكسبو الشارقة، وجودة المنتجات وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة وتنوع الأنشطة والفعاليات التي تُرضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها مئات العارضين على البضائع الوطنية والأجنبية، ونخبة من أشهر العلامات التجارية، وسط حضور لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة للتعريف بالمنتجات التراثية، ودعم إنتاج المرأة الإماراتية ومساعدة الأسر محدودة الدخل على إيجاد مصدر دخل للنهوض بوضعها الاقتصادي.



شركات التجزئة

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من جانبه قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إن المعرض على امتداد دوراته السابقة حظي بثقة وإعجاب الجمهور والزوار والسياح، حيث يحرص إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، على تطوير فعاليات هذا الحدث وأنشطته بشكل مستمر للحفاظ على سمعته ومكانته كأحد أهم وجهات التسوق في الدولة، وتمضية الأوقات البهيجة في شهر رمضان المبارك، وهو ما يسهم في جذب شركات قطاع تجارة التجزئة وأهم العلامات التجارية الوطنية والعالمية بالدولة، للمواظبة على حجز مساحة في المعرض؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مجتمع الأعمال وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المناخ الاستثماري في الإمارة.وأوضح المدفع أن معرض ليالي رمضان سيوفر المساحة الأرحب للعائلات والأشخاص الراغبين بقضاء أمسيات رمضانية ممتعة، وعيش تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية لا تضاهى، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد، مؤكداً أن المعرض سيحظى برضى الزوار والمتسوقين أسوة بجميع دوراته السابقة في ظل زيادة مساحة الترفيه وتنامي عدد العارضين بشكل غير مسبوق، وقد بدا ذلك جلياً في حجم الإقبال الكبير من قبل المتسوقين في اليوم الأول من انطلاق المعرض بنسبة تجاوزت التوقعات، مشيراً إلى أن المعرض ينمو ويتطور بشكل مستمر، وقد نجح هذا الموسم في استقطاب عارضين جدد وخصوصاً من الشركات الوطنية التي تسعى لتعزيز حضورها في السوق المحلي، وزيادة مبيعاتها والترويج لمنتجاتها، فضلاً عن مشاركة عدد من الأجنحة الدولية وسط حضور مميز من جهات عارضة من تايلاند والصين.

من جهته قال سلطان شطاف، مدير التسويق وتطوير الأعمال في مركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يوفر مساحة ألعاب تزيد على 4000 متر مربع وتضم عدداً كبيراً من الألعاب الترفيهية للأطفال، تم اختيارها بعناية مع مراعاة عوامل السلامة، في حين تشمل أجندة فعاليات المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تضاف إلى حركة التسوق، من بينها عروض ترفيهية وندوات تراثية وحملات خيرية وتوعية دينية وصحية، إضافة إلى ردهة مطاعم.

ولفت شطاف إلى أن دورة هذا الموسم من «ليالي رمضان» تشهد تقديم سيارة فاخرة موديل 2019 للفائز بالسحب الكبير الذي سيُقام في ختام فعاليات معرض ليالي رمضان، موضحاً أن الدخول في السحب سيكون متاحاً أمام المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 100 درهم فما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، وسط أجواء رمضانية ساحرة.



حرص على المشاركة



من جانبهم أكد ممثلو عدد من الشركات والجهات المشاركة في المعرض حرصهم على المشاركة في هذا الحدث؛ نظراً لأهميته البالغة على المستوى المحلي باعتباره حدثاً موسمياً ووجهة مثالية غنية بالفعاليات والأنشطة والحسومات، وتستقطب كل عام شريحة كبيرة من سكان وزوار الإمارة.

واستقطبت»القرية التراثية» التي تقام ضمن فعاليات الحدث شريحة واسعة من الزوار، حيث نالت الرموز التراثية والمجالس القديمة والتحف والأزياء والملابس التراثية التي تعبر عن عراقة وأصالة الماضي الإماراتي إعجاب الكثيرين.

300 علامة تجارية مشاركة

تقام فعاليات معرض ليالي رمضان الغنية بالربح الوفير وتنوع السلع والعروض الاستهلاكية، من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل، ومن الساعة 05:00 مساء حتى 11:00 ليلا خلال أيام أيام عيد الفطر، ويشارك في المعرض 300 من الأسماء التجارية المرموقة ونخبة من أبرز العلامات التجارية التي تتنافس على استقطاب الزوار، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المدنية العاملة في الإمارة، ما يتيح لزواره فرصة الاطلاع على الكثير من البرامج التي تحظى بدعم وتوجيه تلك الجهات.