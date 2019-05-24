الصين تقدر الخسائر الناجمة عن وقف تحليق بوينج 737 ماكس بقيمة 579 مليون دولار

قالت رابطة النقل الجوي الصينية (كاتا) اليوم الجمعة إن خسائر شركات الطيران الصينية ستبلغ حوالي أربعة مليارات يوان (579.32 مليون دولار) بنهاية يونيو حزيران بسبب وقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس وفقا لتقديراتها.
كانت الصين أول دولة تعلق استخدام هذا الطراز قبل شهرين بعد حادث تحطم طائرة من ذلك الطراز في إثيوبيا أسفر عن مقتل 157 شخصا في مارس آذار، وهو ثاني حادث من نوعه لأحدث طائرات بوينج. وقالت مصادر لرويترز أمس الخميس إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تتوقع الموافقة على عودة الطائرة إلى الخدمة في أواخر يونيو حزيران.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت أكبر شركات الطيران الصينية رسميا من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تعويضها عن الخسائر الناجمة عن وقف تحليق طائرات 737 ماكس وتأجيل تسليمات للطائرة.
وقالت كاتا في بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة "نأمل بصدق أن تُولي بوينج أهمية كبيرة لطلبات التعويض التي قدمتها شركاتنا الأعضاء وأن تقدم حلولا بشكل معقول وقانوني".
وتمثل الرابطة 41 شركة طيران صينية بما في ذلك الشركات المطالبة بالتعويض وهي إير تشاينا وخطوط شرق الصين الجوية وخطوط جنوب الصين الجوية.
وقالت "مع مرور الوقت ستزيد الخسائر المرتبطة بذلك."
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