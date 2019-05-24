شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بوان" توافق على استخدام الاحتياطي النظامي لتغطية الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة بوان، بجلستها المنعقدة، أمس الخميس، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 88.9 مليون ريال، وذلك لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تقّدر بـ 13.5%من رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الجمعية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى. كما ارتفعت مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 596.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 522.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 14.3%.