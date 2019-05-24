250.000 درهم عيدية «مراكز التسوق في دبي» خلال الفطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تبدأ مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أول حملة ترويجية ضخمة لهذا الموسم بعنوان «لعبة الأرقام»، والتي تتيح ل 25 متسوقاً محظوظاً ربح جوائز نقدية (كعيدية) تصل قيمتها إلى 250,000 درهم.

وعند التسوق من المراكز التجارية المشاركة وإنفاق 200 درهم، سيحصل العملاء على قسيمة السحب من مكتب خدمة العملاء بالمركز التجاري. وخلال السحب الكبير سيتم اختيار 25 فائزاً للمشاركة في «لعبة الأرقام» خلال أيام عيد الفطر الثلاثة للفوز بعيدية نقدية. وستسمح اللعبة الممتعة للمتسوقين المحظوظين باختيار 4 كرات من صندوق، تحتوي كل منها على رقم سري (من 1 إلى 9) سيتم تحديد قيمة الجائز النقدية بناءً على التسلسل الذي يتم فيه اختيار الفائز بالكرات.

وتضم قائمة المراكز المشاركة: البستان، الملا بلازا، البرشاء مول، برجمان، سيتي سنتر معيصم، دبي أوتلت مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر، ريف مول، مركز تايمز سكوير.