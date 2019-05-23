شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات القطاعات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى أوروبا ،والتي تقدم أدلة جديدة حول وتيرة أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1139$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1149$ ،وسجل الأعلى عند 1.1157$ ، والأدنى عند 1.1133$ الأدنى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 98.12 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات.

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تأتي عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه معظم العملات الرئيسية والثانوية.

ينتظر المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الجاري ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.

تصدر تباعا القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال أيار/مايو.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قد خفضت خلال شباط/فبراير الماضي بشدة توقعاتها للنمو الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال 2019 و 2020 ،وأعاذت ذلك إلى الاحتمالات القوية بأن دول كبرى فى الاتحاد الأوروبي ستستنزف بسبب التحديات الداخلية وتوترات التجارة العالمية.