شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى له في قرابة شهر مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو الجاري و وسط ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تسعير المستثمرين للتطورات النزاعات التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.41% لتتداول عند مستويات 61.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.27$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.35% لتتداول عند 70.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.70$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 98.14 مقارنة بالافتتاحية عند 98.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 212 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر أيار/مايو، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 2.5% إلى 678 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.5% عند 692 ألف منزل في آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عزمهم عدم اتخاذ أي خطوات تجاه أسعار الفائدة "لبعض الوقت" حتى لو تحسن الاقتصاد.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس تقلص الفائض إلى 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر مقابل 5.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.2 مليون برميل، ولنشهد بذلك ارتفع المخزونات إلى 476.8 مليون برميل، ولتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، قد تابعنا الثلاثاء الماضي التقرير التي تطرقت إلى ارتفاع صادرات المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، إلى نحو 7.14 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس مقارنة بنحو 6.98 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، بينما أفادت تقرير أخرى أن المملكة قد تبقي على صادراتها النفطية دون مستويات 7 مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل وذلك على الرغم من تشديد العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني مؤخراً.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة رويترز وفقاً لمصادرها المطلعة أيضا يوم الثلاثاء بأن أعضاء أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة على رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، يدرسون تأجيل موعد عقد اجتماع فيينا المقبل إلى الثالث والرابع من تموز/يوليو بدلاً من 25 و26 من حزيران/يونيو، موضحة أن هذا المقترح تم تقديمه بالفعل، إلا أنه لم يتم التأكيد رسمياً على تأجيل موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يتم من خلاله مناقشة مصير اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أعرب يوم الأحد الماضي عن إجماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لنحو ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري "بلطف"، وذلك مع التعهد بمنع وقوع أي نقص حقيقي في الأسواق، وفي نفس السياق، فقد أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء على التزام بلاده باتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 803 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.