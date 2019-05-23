شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار إيجابي اليوم الخميس، ويأتي ذلك في ظلال تسعير المستثمرين للتطورات التي تطرق على الخرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأنه لم يتم تحديد رحلة أخرى للصين من أجل استأنف المحادثات التجارية، الأمر الذي حد من آمال الأسواق في توصل أكبر اقتصاديان في العالم إلى حلحلة النزاعات التجارية القائمة بينهم في وقت قريب، بخلاف ذلك، فقد أعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن عزمهم عدم اتخاذ أي خطوات تجاه الفائدة على الأموال الفيدرالية "لبعض الوقت" حتى لو تحسن الاقتصاد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.55% ليخسر 8.54 نقطة ويصل إلى المستوى 1,537.67، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.82% ليخسر هو الأخر 175.50 نقطة ويصل إلى المستوى 21,107.87.

Advertisements

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.17% ليخسر 42.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,606.61، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.85% ليخسر هو الأخر 24.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,867.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.29% ليخسر 357.56 نقطة ويصل إلى المستوى 27,348.38، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 4.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,060.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 13.38 نقطة ويصل إلى المستوى 10,250.86، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.22% ليخسر 14.21 نقطة ويصل إلى المستوى 6,496.50.