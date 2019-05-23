الاقتصاد

سعر الإيثريوم يختبر الدعم – تحليل - 23-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً لدعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا الدعم كشرط أول لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مناطق 300.00 على المدى القريب.

 

يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 240.00 ثم 225.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 270.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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