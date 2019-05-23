شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يهاجم الدعم – تحليل - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر البتكوين من تحقيق مزيد من مكاسب خلال الجلسات الماضية، ليبدأ الضغط على الدعم المحوري 7628.00 الآن ويحاول كسره، مما يقدّم إشارات على تشكّل قمة منخفضة قد تدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، ليكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً مناطق 7195.00 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد كسر 7628.00 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر للتعافي من جديد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 8328.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7200.00 والمقاومة 7900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط