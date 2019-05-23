أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المخزونات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس؛ بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى تعهد السعودية بالمحافظة على توازن الأسواق.

غير أن محللين قالوا: إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5% إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/‏تموز 59 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 62.54 دولار للبرميل. وانقضى أجل عقد يونيو/‏حزيران، أول أمس الثلاثاء، بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتاً.

وارتفعت مخزونات الخام 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار، مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاضها 599 ألف برميل.

وخارج الولايات المتحدة، قالت السعودية، يوم أمس الأربعاء، إنها ملتزمة بالمحافظة على توازن واستدامة سوق النفط.

وإلى جانب العوامل الأساسية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتصاعدت هذه التوترات منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.

وفي سياق متصل، شدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.

وتوقع، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها يوم أمس الأربعاء، نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض معدل نمو التجارة العالمية وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن شهر إبريل/‏نيسان شهد زيادة في تنفيذ الحصص حسب اتفاقية «أوبك بلس»؛ حيث بلغ متوسط النسبة المئوية للتنفيذ 164 في المئة بشكل تراكمي في دول أوبك وغير الأعضاء في هذه المنظمة، كاشفاً أن سبب التوصل إلى هذه النسبة العالية يرجع بشكل أساسي إلى الحرص على تنفيذ الاتفاق من قبل السعودية.

وأضاف نوفاك: إن «النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات إيران، مبيناً أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، بينما ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019».

وأكد أن التنفيذ المنضبط لاتفاقية «أوبك بلس»، أدى إلى عدم ضخ الدول المشاركة نحو مليار برميل إلى السوق بين 2017 و2018، ما أسهم في انخفاض الإنتاج في عدد من البلدان وتقليص الفائض في السوق العالمية، مشيراً إلى زيادة في الاستثمارات العالمية بقطاع النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، من نحو 430 مليار دولار في عام 2016 إلى 500 مليار دولار في عام 2019. (د ب أ)