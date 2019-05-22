شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تكشف أسباب زيادة عملاء شبكة WE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات WE، بأن منظومة تطوير التعليم ساهمت فى زيادة عدد مشتركى المحمول للشركة، كما نبحث مع الحكومة عددا من المشروعات، مضيفا أنه فى حال استكمال منظومة التعليم الجديدة كل عام للصف الأول الثانوى أو إضافة مراحل تعليمية بالطبع سيزيد حجم الاشتراكات بشكل كبير للغاية.
وتابع المصدر لليوم السابع، أن شبكة we لا تعتمد فقط على منظومة التعليم لزيادة عملائها فهى تخاطب كل شرائح المجتمع وتركز على العملاء الحاليين وقطاع الأعمال وغيرهم وتنافس بأفضل العروض فى سوق المحمول.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد كشفت بنتائج أعمالها عن الربع الأول من العام المالى 2019، ارتفاع عدد عملاء التليفون المحمول إلى 4.2 مليون عميل بزيادة قدرها 45%.
وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوزيع نحو 613 ألف شريحة موبايل we "سيم كارد" على طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منظومة تطوير التعليم، خلال 4 أيام وشارك فى المشروع نحو 8 آلاف موظف من الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تكشف أسباب زيادة عملاء شبكة WE لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.