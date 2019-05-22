شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 640.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 693.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 640.00 ومستوى المقاومة 675.00 .