الاقتصاد

شركة الاتصالات البريطانية إي إي ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون هواوي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هواوي

ستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة إي إي هذا الشهر أول مشغّل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وكانت شركة إي إي قد أعلنت في وقت سابق إنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو هواوي ميْت 20 اكس 5 جي إلى بريطانيا لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلاً سياسياً.

 

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