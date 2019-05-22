الدولار يتراجع لأقل من 17جنيهًا بكافة البنوك للمرة الأولى منذ 26 شهرًا

كتب – أحمد يعقوب

واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى تراجعه، اليوم الأربعاء، ليفقد ما بين قرشين إلى 3 قروش، وينخفض إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، فى كافة البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكا، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، أى منذ شهر مارس 2017، أى 26 شهرا.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أقل سعر فى بنك عودة ليسجل 16.95 جنيه للدولار، لسعر الشراء، وأعلى سعر للشراء فى بنك البركة بـ 16.99 جنيه للدولار.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 92 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.

