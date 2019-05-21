الان تتابع منظمة التعاون الاقتصادي: انكماش الاقتصاد التركي 2.6% العام المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2.6% العام المقبل.
وخفضت المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6% من تقديرات سابقة عند 3.2% في مارس، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.
وتسببت أزمة عملة العام الماضي في تراجع قيمة الليرة بنسبة 30% أمام الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.
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