منظمة التعاون الاقتصادي: انكماش الاقتصاد التركي 2.6% العام المقبل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2.6% العام المقبل.

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وخفضت المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6% من تقديرات سابقة عند 3.2% في مارس، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة عملة العام الماضي في تراجع قيمة الليرة بنسبة 30% أمام الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.