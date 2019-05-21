شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -1.13 نقطة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 142.30 ، طيلة ثبات الدعم 130.55 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه