شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) انخفاضه في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.33 نقطة ، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم 121.20 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعد في وقت سابق على المدى القصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 121.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 116.30 .

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الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط