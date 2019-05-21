كاتر بيللر يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 21-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) انخفاضه في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.33 نقطة ، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم 121.20 ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعد في وقت سابق على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 121.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 116.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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