بايدو يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 21-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعمق خسائره ويتحرك بمنطقة لم يطأها منذ ثلاث سنوات ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -8.39% بما يعادل -10.76 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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