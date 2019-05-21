شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 222.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.88% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 241.00 ، طيلة ثبات الدعم 215.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 237.00 .