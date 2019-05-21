شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سهم ينساب (2290) بآخر انخفاضاته للاستناد لمستوى الدعم 62.10 ، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.34% بما يعادل -1.50 ريال ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 62.10 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 58.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 65.30 .