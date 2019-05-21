فريق اكتفاء A2Z يتأهل إلى المرحلة الثالثة من مسابقة “المبتكر اليمني”

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تأهل فريق اكتفاء A2Z للشقيقتان عصماء، وزينب عبدالله حسين القديمي، الى المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية “المبتكر اليمني” التي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك، على منافسيهن أسامة حسن المحياء مبتكر مشروع ماكينة انتاج وخلط الألوان الابتكارية، وفريق عمار عبدالاله الحاج، مبتكرين مشروع قياس السكر في الدم بدون وغز .
وفي المسابقة التي تبث من قاعة خليجي عشرين على قناة الفضائية اليمنية، أوضحت الشقيقتان عصماء وزينب أن مشروعيهما تقنية زراعة أنسجة البطاط يهدف الى الوصول للاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، وتحقيق الأمن الغذائي، والحصول على انتاجية وجودة عاليه.
وأكدتا أن مشروعهما يساعد المزارع في الحصول على محصول خالي من الأمراض، وذو جودة تمكنه من رفع أرباحه، وتقديم ما يرغب به المستهلكون، والحصول على نمو غزير يؤدي الى انتاجية عالية، وانخفاض تكاليف بيع المحصول.
وقالتا ” هذه المسابقة التي جمعت العقول اليمنية، تماما كالسهم للخلف استعداداً لانطلاقة عظيمة بإذن الله.
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