الان تتابع رئيس الغرفة التجارية: المشاهير قدّموا دعاية للشراء في تركيا وعليهم الآن التحذير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية إن “الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوبا من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا، وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين”. مستطردا: “نحن كمواطنين؛ سواء رجال أعمال أو أياح او مشاهير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واجب علينا الدفاع عن الوطن كلٍ في مجال، ومواجهة الخطاب التركي العدائي”.
وأضاف عجلان العجلان: “بعض الأخوة والأخوات مشاهير السوشيال ميديا كانوا قد قدموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، عليهم اليوم واجب وطني، وهو التحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديين والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية”.
وكان العجلان حذر السلطات التركية، من آثار ما يتعرض له السعوديين في تركيا كمستثمرين وسياح، مشيرا إلى أنه سيتسبب في فقدان الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة. مؤكدا أن المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة.
كما أشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا، يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين.
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الغرفة التجارية بالرياض تحذر من السياحة والاستثمار في تركيا
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