1165 مليار جنيه زيادة فى ودائع المصريين بالبنوك منذ تحرير سعر الصرف

كتب – أحمد يعقوب

كشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 1165 مليار جنيه - 1.1 تريليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، أى خلال عامين و3 أشهر، حيث سجلت فى نهاية شهر نوفمبر 2016 نحو 2.714 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.879 تريليون جنيه فى نهاية فبراير 2019.

وعلى رأس أسباب الارتفاع فى الودائع، يأتى استثمار المواطن المصرى فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية...