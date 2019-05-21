أسعار الكهرباء الجديدة | شاكر : "لو مرفعناش أسعار الشرائح هنواجه عجزًا بـ٣٣.٥ مليار جنيه"

كتب إسلام المصري
أكدت وزارة الكهرباء، خلال مؤتمر وزير الكهرباء للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة في مصر، أنه إذا لم يحدث زيادة في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجديد، سيحدث عجزا على الوزارة بنحو ٣٣.٥ مليار جنيه.
وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الشرائح المنزلية على الدولة في العام المالي الجديد وصلت إلى جنيه و٣ قروش.
وكانت وزارة الكهرباء، أكدت أن إجمالي المكالمات التي استقبلتها منظومة تلقى الشكاوى من المواطنين وصلت إلى ٦ ملايين مكالمة وذلك على مدار الثلاث السنوات الماضية.
وأوضحت الوزارة خلال انعقاد المؤتمر الصحفي...
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