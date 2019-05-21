توقعات بانضمام 48015 وحدة سكنية إلى مناطق التملّك الحر في دبي مع انطلاق إكسبو 2020

دبي - الخليج 365 :

وجد فريق الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘ أن نسبة إنجاز 43,882 وحدة سكنية، موزعة على 136 مشروعاً في دبي، بلغت 85-99% حتى تاريخه، ومن المتوقع استكمال إنشائها مع نهاية العام الجاري، حيث يمكن توقع استكمال عددٍ كبيرٍ منها نظراً لمعدل الإنجاز التاريخي البالغ 50%.

كما ستبلغ نسبة إنجاز 4,133 وحدة سكنية، ضمن 18 مشروع في دبي، 65 -99% بحلول سبتمبر 2020، أي قبل شهر من موعد انطلاق ’إكسبو 2020‘، وذلك وفقاً لتحليلات فريق الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘.

وتوقع التقرير استكمال بناء ما يقارب 48,015 وحدة سكنية في دبي حتى شهر سبتمبر، غير أن هذا الاستكمال لا يعني بالضرورة تسليم المنازل.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت لينيت عباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘: "تسير أعمال البناء على قدمٍ وساق، وتتطور المشاريع دون أي تباطؤ. كما نشهد انتهاء عدة مراحلٍ من المشاريع الكبيرة، لذا نتوقع استكمال عمليات إنشاء عدد أكبرٍ من الوحدات هذا العام مقارنةً بالأعوام التالية، حيث تم استكمال بناء 10,670 وحدة سكنية خلال هذا العام حتى الوقت الراهن".

ويوضح التعمق بدراسة أرقام الإمداد أن الشقق السكنية تشكل القسم الأكبر من العرض القادم خلال عام 2019، بمقدار 33,548 وحدة سكنية، بينما سيبلغ عدد الفلل/ شقق تاون هاوس قرابة 4,612؛ والشقق المخدمة 5,622 شقة.

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وكان قد أعلن المطورون العقاريون عن عدة مشاريعٍ من الشقق الفندقية والشقق المُخدمة لتلبي متطلبات الزوار القادمين إلى دبي لحضور فعاليات معرض ’إكسبو 2020‘ والذين قد تصل أعدادعم إلى 25 مليون زائراً.

وستشكل الشقق السكنية 2,853 وحدة سكنية من عروض المساكن التي سيتم طرحها في سبتمبر عام 2020، بينما ستشكل الفلل/شقق تاون هاوس حوالي 1,280.

ومع اقتراب أول دورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعرض ’إكسبو‘ في عام 2020، أطلق عدد من المطورين العقاريين عدداً من المشاريع في دبي خلال عامي 2016 و2017 لتلبية متطلبات المستثمرين، ويبذلون حالياً قصارى جهدهم للالتزام بمواعيد الإنجاز المحددة هذا العام مع تزايد الحماس لاقتراب هذه الفعالية الكبرى عام 2020.

ووفقاً للجداول الزمنية للبناء، ستشهد قرية ’جميرا فليج سيركل‘ أعلى عددٍ من المشاريع المنجزة (23) في الفترة الممتدة حتى بداية معرض ’إكسبو 2020‘، وتليها مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بإنجاز 15 مشروعاً. ومن الجدير بالذكر أن المجمّع الرئيسي لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم يتضمن أيضاً ’دبي هيلز استيت‘ و’ميدان‘.

كما سيشهد كل من ’دبي لاند‘ و"الخليج التجاري" نشاطاً ملفتاً مع التوقعات باستكمال بناء 12 مشروعاً في كل منهما.