بروج تستعرض أحدث منتجاتها من البولي أوليفينات وخطط نموها المستقبلية في معرض Chinaplas 2019 بالصين

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة بروج البتروكيماوية الرائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة عالية القيمة عن عزمها على زيادة إنتاجها بشكل كبير من حلول البولي إيثيلين الأسود مسبق التركيب الخاص بتطبيقات أنابيب الضغط وذلك عبر الاستثمار في وحدة إنتاج يُتوقع أن ينتهي العمل بها خلال عام 2020.

حققت شركة بروج سجلاً عالمياً حافلاً في تزويد عملائها بحلول الأنابيب البلاستيكية المتطورة بما يميزها من خاصية سهولة المعالجة والأداء العالي والجودة. ويأتي قرار الشركة بتعزيز طاقتها الإنتاجية من منتجات البولي إيثيلين الأسود بعد قيام لجنة مقاييس المياه الصينية بمراجعة معايير أنابيب المياه المصنعة من البولي إيثيلين بهدف التشجيع على استخدام المواد مسبقة التركيب لمختلف تطبيقات شبكات الأنابيب بفضل أمانها وجودتها العالية.

وسيلبي هذا الاستثمار الطلب المتزايد على المواد في الوقت الذي تواصل فيه مدن صينية كثيرة واقتصادات ناشئة أخرى التوسع وتحديث البنية التحتية لمرافقها الخدمية.

كما يأتي هذا الإعلان الأخير بعد فترة وجيزة من إعلان بروج عن بدئها المرحلة التوسعية التالية لمجمعها الصناعي للبتروكيماويات في الرويس والذي سيتم خلالها تشييد أكبر وحدة لتكسير مزيج المواد الخام في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً من الإيثيلين.

ستكون وحدة التكسير الجديدة الرابعة في مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس وسيبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 3.3 مليون طن سنوياً من الأوليفينات والمركبات العطرية مستخدمة مزيجاً من المواد الخام مثل الإيثان والبوتان والنافتا. كما ستسهم وحدة التكسير الجديدة في تمكين الشركة من إقامة العديد من المنشآت والمرافق الصناعية البتروكيماوية تعزيزاً لطموحاتها التنموية وحرصها على تعزيز جهودها في تزويد عملائها بمنتجاتها بكل أمان وعلى المدى الطويل.

وقال ويم رولز، الرئيس التنفيذي لشركة بروج برايفت ليمتد "توفر بروج حلولاً بلاستيكية مبتكرة ومتنوعة تساعد عملاءها في الصين على أن يكونواً أكثر نجاحاً في أعمالهم من خلال تمكينهم من تصنيع منتجات متميزة وحلول بتكلفة تنافسية. وعلى سبيل المثال فإن استخدام البولي إيثيلين الأسود مسبق التركيب سيمكّن مصنعي الأنابيب البلاستيكية من إنتاج أنابيب ذات جودة عالية جداً تساهم في تعزيز الأداء الآمن لشبكات توزيع المياه وتحد كثيراً من هدر المواد التي تجري داخل هذه الأنابيب. وفي الحقيقة، فإن منتجات بروج تساهم في حماية البيئة وتعزيز الموارد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لجمهورية الصين الشعبية."

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خلال مشاركتها هذا العام في معرض Chinaplas 2019 في غوانجو ستقوم بروج باستعراض حلولها المبتكرة لتطبيقات البنية التحتية والطاقة وقطاع السيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف بما في ذلك Anteo™ - أحدث منتجاتها من مادة البولي إيثيلين منخفضة الكثافة الخاصة بتصنيع مواد التغليف المرنة. ويمتاز منتج Anteo™ بقدرته غير المسبوقة على المعالجة وشكله الجذاب وقدرته الفائقة على الختم المحكم ومقاومة الثقب والتمزق، فضلاً عن أدائه العالي أثناء الختم مما يمكن من إنتاج مواد تغليف أغذية بقدرة عالية ومميزة في الختم المحكم والتي تعتبر خاصية مهمة بالنسبة لشركات الصناعات البلاستيك التحويلية ولأصحاب العلامات التجارية وشركات بيع التجزئة الباحثين دوماً عن مواد تساعد على ضمان جودة الأغذية المغلفة وإبقائها طازجة.

من ناحيته، قال فينسنت أونغ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة شمال آسيا في بروج "يعتبر معرض Chinaplas فرصة مميزة لنا لنشارك الجميع المزايا العديدة لمجموعتنا من الحلول البلاستيكية المبتكرة وأن نعزز مشاركتنا مع عملاءنا وكافة الشركات العاملة في هذا القطاع لاكتشاف فرص جديدة للتعاون وتحقيق مزيد من الأعمال. وعلى سبيل المثال، تقود الصين العالم اليوم في تطوير المركبات الكهربائية ونحن بدورنا نواكب هذا التطور من خلال تطوير حلول بلاستيكية متطورة لقطاع السيارات تكون أكثر خفة في الوزن وأكثر فعالية في توفير الوقود فضلاً عن كونها صديقة للبيئة."

وأضاف أونغ "أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فإن حلول بروج الخاصة بكابلات نقل الطاقة بأقل قدر من الهدر تدعم عملية نقل وتوزيع الطاقة النظيفة في الوقت الذي تتحول فيه الصين من الاعتماد على الفحم إلى حرق الغاز بشكل أكثر نظافة لسد احتياجاتها من الكهرباء. ومن هنا، فإن حلولنا الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للتآكل والصدأ تساهم في الحد من هدر المياه وإيصال مياه الشرب الآمنة إلى أبعد مكان."

وقال "نحن فخورون أيضاً بحلولنا الخاصة بأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية والأغطية العضوية الواقية التي تساهم في تعزيز كفاءة الأعمال الزراعية وزيادة جودة وكمية المحاصيل الزراعية. كما إن حلولنا المتنوعة لقطاع التغليف يزداد الطلب عليها كثيراً في أسواق التجارة الالكترونية المتسارعة النمو في الصين."

يُذكر أن الصين تعتبر أكبر سوق للتجارة الالكترونية في العالم، حيث بلغ إجمالي مبيعات هذا السوق بالتجزئة عبر الانترنت في عام 2018 نحو 1.33 تريليون دولار أمريكي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني بالصين.