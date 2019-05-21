لإعلان زيادة الأسعار.. الكهرباء تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم

وفاء نور الدين
تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشرة صباحًا، بمقر الوزارة بالعباسية للإعلان عن الزيادة الرسمية لأسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
يذكر أنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء؛ سيتم إبلاغ شركات التوزيع بتطبيق الزيادة بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة مدت فترة رفع الدعم التى كان مقررًا نهايتها هذا العام، لتمتد إلى 2021 بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين.
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