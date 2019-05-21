شكرا لقرائتكم خبر عن فورد" تعتزم تسريح حوالي 7 آلاف عامل بحلول أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فورد موتور" أنها بصدد تسريح حوالي سبعة آلاف مدير وموظف – ما يقرب من 10% من قوتها العاملة الإدارية على مستوى العالم – وذلك في إطار خطتها لإعادة الهيكلة الهادفة لتوفير نفقات بنحو 600 مليون دولار سنوياً.



وتم الإعلان عن بعض عمليات تسريح الموظفين من جانب المدير التنفيذي للشركة "جيم هاكت" في رسالة بالبريد الإلكتروني مشيراً إلى أن هذا الإجراء سينفذ تدريجياً حتى أغسطس/آب.



وسوف يكون عمليات خفض الوظائف (2300 موظف) في الولايات المتحدةبينما سيتم خفض البقية في دول ومناطق أخرى حول العالم.

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وسوف تؤثر الخطوة المعلن عنها على عمال المصانع الذين يعملون بالساعة لدى "فورد" حيث امتلكت الشركة نحو 199 ألف موظف على مستوى العالم نهاية 2018.



وذكر "هاكت" أن حوالي 20% من الوظائف القيادية على مستوى المديرين سوف يتم إلغائها لتقليص البيروقراطية والروتين.



ومن المتوقع أن يتم تسريح ما يقرب من 900 موظف من بين السبعة آلاف خلال الأسبوع الجاري، ومن بينهم 500 موظف في الولايات المتحدة وحدها.



وكانت "فورد" قد أعلنت سابقا انها تخطط لخفض قوتها العاملة في أوروبا وذكرت في يناير/كانون الثاني أنها خططت بالفعل لإلغاء آلاف الوظاءف في القارة العجوز.