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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مدعومة بهدوء الضغوط من الدولار الذي استقر بشكل سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل الحرب التجارية التي دفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن.
وأعلنت "جوجل" اليوم تعليق بعض تعاملاتها مع "هواوي" مشيرةً إلى أنها ستوقف توفير نظام التشغيل "أندرويد" على الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها الشركة الصينية.
يأتي ذلك بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية حظراً على شركاتها بوقف استخدام تكنولوجيا "هواوي" لمخاطرها على الأمن القومي.
وكشفت مصادر لـ"سي إن بي سي" عن أن المزيد من الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة تدرس وقف تعاملاتها مع "هواوي".
واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.04 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
وارتفع سعر الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% وأغلق عند 14.445 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.455 دولار وأقل سعر عند 14.355 دولار بعد خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%.
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