الاقتصاد

جولدمان ساكس يطبق القواعد الجديدة في استقرار أسهم المراكز العربية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك  جولدمان ساكس باعتباره مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي على أسهم شركة المراكز العربية أنه سيقوم بتجربة القواعد الجديدة في السوق التي تقضي بالتخفيف من التقلبات الكبيرة لأسعار الأسهم.

وأكد البنك بأنه سيقوم بهذا الدور وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، بحسب موقع العربية نت.

وقد كان الطرح الأولي على أسهم شركة المراكز العربية الأكبر بسوق الأسهم منذ عام 2015 وقد جمع 2.7 مليار ريال.

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وقد خصصت الشركة 13.5% من الطرح لبنك "جولدمان ساكس" أي نحو 13 مليون سهم حيث سيكون بإمكان البنك بيع أسهم إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى لضمان الاستقرار مع انطلاق التداولات على الأسهم في السوق.

 

ومن الجدير بالذكر أن عملية الاستقرار السعري لأسهم " المراكز العربية" ستبدأ في 20 مايو الجاري وتنتهي في 18 يونيو المقبل. 

 

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