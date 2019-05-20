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الان تتابع أوكرانيا تقدم فرصا تجارية هائلة للمصدرين السعوديين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية، الاثنين، إن أوكرانيا تقدم فرصا تجارية هائلة للمصدرين السعوديينز
وعرض حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفرص التي يتمتع بها المصدرون السعوديون في أوكرانيا، وكيفية تصدير المنتجات وإجراءتها، من خلال دليل التصدير.
وأعدت الهيئة دليل إجراءات الاستيراد في إطار أعمال النشر المستمرة التي تقوم بها عن دول العالم، وقالت إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية الستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، ومتطلبات الوثائق، ومساهميها، وغيرذلك من العلومات التاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخصي.
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