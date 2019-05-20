شكرا لقرائتكم مصر تعلن عن مشاريع جديدة لتأمين احتياجاتها من الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 20:28

القاهرة - "الحياة" - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تنفيذ مشاريع جديدة لتأمين احتياجاتها من الغاز بكلفة استثمارية بلغت 145 مليون دولار.



وأشارت إلى مشروع نقل غاز حقل ريفين إلى مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاغاز العامرية. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ خطوط الغاز نهاية العام الجاري، والضواغط خلال الربع الأول عام 2022.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن "استراتيجية الوزارة تولي أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للغاز الطبيعي في ظل نجاح مصر في زيادة الإنتاج والإسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة". وأضاف: "استخلاص المشتقات ذات القيمة المضافة من خلال التشغيل المستدام لكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاغاز في العامرية، أحد المحاور المهمة فى تلك الاستراتيجية، لما تساهم به في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي والمشتقات الأخرى التي تستخدم كمدخلات في صناعة البتروكيماويات المصرية التي تم التوسع فيها بقوة كأحد الموارد المهمة في توفير النقد الأجنبي".

وأوضح خلال جولة تفقدية في مجمع غازات الصحراء الغربية في الاسكندرية التابع لـ"الشركة المصرية للغازات الطبيعية" (غاسكو)، أن "المجمع نجح خلال العام الماضي في إنتاج أكثر من مليوني طن من المنتجات، ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية بنحو 451 ألف طن من الغاز المنزلي وتغذية شركتي سيدبك وايثيدكو بنحو 1.2 مليون طن من خليط الإيثان/بروبان، كما تم إمداد معامل تكرير البترول في الاسكندرية بنحو 91 ألف طن من المكثفات. وبلغ إجمالي كميات البروبان التجاري المنتجة من المجمع نحو 360 ألف طن، تم تصديرها إلى الأسواق العالمية.