إنطلاق أعمال البنية التحتيّة لمشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة جبيل للاستثمار، المطوّر لمشروع جزيرة الجبيل الذي أُطلق مؤخرا في أبوظبي بقيمة قدرها خمسة مليارات درهم عن تعيين شركة المقاولون الخليجيون للبدء بأعمال الحفر والأعمال التمهيديّة للمشروع، والذي من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير من عام 2020.

وتعتبر هذه الأعمال عنصراً أساسياً من عناصر تطوير المشاريع الكبرى وذلك بتحضير الأرض لبناء المشروع عليها، حيث تم في هذه المرحلة تنفيذ أعمال حفر عميقة وتسوية لأرض الموقع قبل البدء في أعمال خدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والطرق والمرافق العامة، كما ستتضمن هذه المرحلة استخراج واستخدام ما يزيد عن 2.5 مليون متر مكعب من المواد الإنشائيّة التي ستؤسس لإنشاء ما يفوق 40 كيلومتر من الطرق وأكثر من 800 عقار سكني.

وحرص فريق تصميم المشروع على الاستفادة من المزايا الطبيعية التي يتفرد بها الموقع الاستراتيجي للمشروع مثل التلال التي تحده من غربه وشماله، لضمان إضفاء هويّة عمرانيّة مميزة مع توفير إطلالة بانورامية أوسع على الواجهة المائيّة التي تميّز هذا المشروع التطويري.

وبهذه المناسبة، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسعدنا الإعلان عن تعيين المقاول الخاص بالأعمال التمهيديّة للمشروع والذي من المقرر الانتهاء منها كاملا مع بداية عام 2020."

ونوه حيدر أن الخيارات السكنية والتجارية والترفيهية وفرص الاستثمار من خلال التملّك الحرّ المتاحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات في مشروع جزيرة الجبيل تعد من أهم السمات التي رافقت تخطيط المشروع منذ البداية، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يؤكد على التزامنا بإنجاز المشروع وفقا للاطار الزمني المحدد وبما يواكب أرقى المعايير الإنشائيّة والبيئيّة.

Advertisements

وأضاف حيدر: " تحتضن جزيرة الجبيل مساحات واسعة مخصصة لمحميّة أشجار القرم، لتطوير أماكن ذات كثافة سكانية منخفضة تتناسب مع مكونات المشروع السكنية والتجارية الراقية المخصصة مما سيسهم في خلق وجهة استثماريّة رائدة في العاصمة أبوظبي".

ويقع مشروع جزيرة الجبيل على بعد 10 دقائق فقط عن وسط مدينة أبوظبي، ويتميز بكونه وجهة استثمارية جاذبة لقربه من أهم المعالم السياحية والترفيهية في العاصمة الإماراتية مثل متحف اللوفر وياس مول وجزيرة المارية، كما أنه يبعد 50 دقيقة فقط بالسيارة عن مرسى دبي.

ويقام مشروع جزيرة الجبيل على مساحة إجمالية قدرها 400 هكتار وهو عبارة عن مجتمع سكني ذي كثافة سكانية منخفضة موزعة على ست قرى سكنية تشمل مرفأ الجبيل وند الظبي وسيف الجبيل وعين المها وسوق الجبيل وبدع الجبيل، إذ يحتل المشروع موقعا استراتيجيا قرب مدينة أبوظبي بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

ويتوقع أن يصبح مشروع جزيرة الجبيل الوجهة السكنية الأولى لعشاق الحياة في أحضان الطبيعة في أبوظبي، حيث سيتم تطويره كمنطقة استثمارية تضم مزيجاً فريداً من قطع الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق، وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة، فضلاً عن متاجر التجزئة والمكاتب والمطاعم والمقاهي إضافة إلى مساحات خارجية واسعة تشمل الحدائق، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، ومحطات التجديف التي تستهوي عشاق الطبيعة وهواة الرياضات المائية.

ويساهم المشروع الحاصل على تصنيف "لؤلؤ" لاستيفائه متطلبات برنامج "استدامة" في الارتقاء بالمنظومة البيئيّة الطبيعيّة في الجزيرة من خلال زراعة مساحات جديدة من أشجار القرم، وإضافة المزيد من القنوات المائية التي ستوفر موائل بحرية للعديد من أنواع الطيور المهاجرة، وتجّمعات الأسماك، والسلاحف البحريّة، والغزلان.