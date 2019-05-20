شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب دعم قوي عند مستوى 1275.30 ليستقر عنده الآن، حيث يلتقي خط الاتجاه الصاعد مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يظهر بالصورة، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع في البيع، مما يدعم قوة المناطق الحالية ويقدّم فرص للتعافي خلال الجلسات القادمة.

بالمقابل، التداول دون خط مقاومة الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد والضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 يشير إلى احتمالية العودة إلى المسار التصحيحي الهابط.

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لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل الاستمرار في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 1275.30 أو اختراق المقاومة 1285.00، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1253.20 كهدف تصحيحي تالي، بينما اختراق المقاومة سيحفّز السعر على تحthe قيق مكاسب تبدأ عند 1302.60 وتمتد إلى 1320.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1265.00 والمقاومة 1290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير