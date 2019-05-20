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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "العربية للأنابيب" تبحث تغطية الخسائر المتراكمة باستخدام الاحتياطي النظامي في 20 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة العربية للأنابيب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الخميس الموافق 20 يونيو المُقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستنظر في مقترح مجلس الإدارة برهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية.
وستصوت الجمعية على توصية مجلس الادارة باستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الأول لعام 2019 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل إلى 180 مليون ريال مقابل 122 مليون ريال.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى قدرة الشركة على التحكم بأسعار المواد الخام بشكل أفضل قبل البدء المشروع.
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