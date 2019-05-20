شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية تحذّر من التعرّض للنزاهة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية من بعض التغريدات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث آراء لا تتوافق مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة، والتي من شأنها تضليل المستثمر.

وقالت "الهيئة" عبر موقعها الإلكتروني، إن بعض التعليقات تتعرض لمكانة ونزاهة الجهات الحكومية، مؤكدة أنها تحقق في تلك الانتهاكات.

ويأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بعد القرار المفأجأ وغير المعتاد والذي وافقت فيه الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.