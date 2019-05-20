شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي إن مخزونات النفط العالمية ما زالت تتزايد خاصة في الولايات المتحدة وإن مهمة أوبك وحلفائها المتعلقة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لم تنته بعد.

وأضاف أن مستويات الالتزام باتفاق خفض الإنتاج ممتازة وأنه راض عن مستوى التزام الإمارات بالاتفاق، بحسب وكالة رويترز.

Advertisements

وأدلى وزير الطاقة الإماراتي بتلك التصريحات قبل اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الأحد، التي تضم أبرز الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها بما في ذلك السعودية وروسيا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي خلال تداولات الجمعة الماضية بنسبة 0.3% إلى 63.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.

أما "برنت"، فقد انخفض بنسبة 0.5% إلى 72.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.2 دولار وأقل سعر عند 72.01 دولار.