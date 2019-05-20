«وصل» تنجز أول مشاريع التملك الحر في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:ملحم الزبيدي

كشف هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي ل«وصل لإدارة الأصول» تطور الأعمال الإنشائية وتقدمها في مشاريع المجموعة ضمن مناطق التملك الحر في السوق العقاري المحلي بدبي، ومن المخطط إنجاز باكورة مشاريعها «غاردينيا تاون هومز» ضمن «وصل غيت» في هذا القطاع خلال شهر يوليو/تموز المقبل من العام الجاري. وأشار القاسم إلى أن نمو نسبة المستثمرين الإماراتيين في مشاريعها التطويرية للتملك الحر قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغت 11% في مشروع «غاردينيا تاون هومز»، و15% في «بارك غيت ريزيدنسيز» و50% في «ذا نوك».

ولفت إلى أن الشركة تمتلك في الوقت الراهن 6107 وحدات فندقية تسهم بها الشركة في تعزيز قطاع الضيافة في الإمارة، توزع بين 4,864 غرفة فندقية إلى جانب 1,243 شقة فندقية. كما تصل نسبة الإشغال الكلية في مختلف المشاريع التي تتولى الشركة إدارتها إلى 90%، وتضم محفظة الشركة أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تغطي كافة أرجاء المدينة وتلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية. وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز التطورات في مشاريعكم التطويرية قيد التنفيذ من حيث نسب الإنجاز والجدل الزمني للتنفيذ؟

بلغت أعمال الإنشاءات في مشروع «برج وصل» 20% لغاية الآن، حيث وصلت أعمال صب الخرسانة إلى الطابق 17 في البرج والطابق الثالث للمواقف، ما يعني العمل وفق الخطط الموضوعة للمشروع المتوقع اكتماله في الربع الثاني من العام 2021.

ويقترب «غاردينيا تاون هومز» ضمن «وصل غيت» في منطقة جبل علي من الاكتمال، بعد أن وصلت أعمال الإنشاءات إلى 91%. ومن المقرر إنجاز المشروع في يوليو المقبل من العام الجاري 2019. أما مشروع «وصل ون» الذي يتم تطويره بالقرب من حديقة زعبيل، تتقدم الأعمال وفق الخطة الزمنية المسبقة، حيث بلغت حتى الآن 25%، في حين وصلت أعمال الإنشاءات في البرجين 1 و4 إلى الطابق 22، وإلى الطابق العشرين لبرجي 2 و3 ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في شهر يوليو من العام المقبل 2020.

وتقوم «وصل» بتطوير مشروع آخر في منطقة رأس الخور، حيث بلغت أعمال الإنشاءات 52%، بينما اكتملت أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة، وتسير أعمال الأساسات الهيكلية وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، وسيتم الانتهاء من المشروع بأكمله في العام المقبل 2020.

ما نسب المبيعات في مشاريعكم التي تطورونها ضمن مناطق التملك الحر؟

عند إلقاء نظرة على المشاريع المهمة التي تقوم «وصل للعقارات» بتطويرها في الوقت الحالي، نجد أنها أحرزت إنجازاً مهماً يصل إلى النسبة التامة في المبيعات، ومنها «غاردينيا تاون هومز» في «وصل غيت» الذي حقق إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين، ليتم بيع كافة وحدات المشروع البالغة 257 وحدة، في حين تم بيع 408 وحدات في مشروع «بارك غيت ريزيدنسيز»، ضمن «وصل ون»، و147 وحدة في «ذا نوك» ضمن مشروع «وصل غيت» الضخم في جبل علي.

ونقوم في وصل بإطلاق حملات ترويجية يتم إعدادها بعناية تضمن لنا الوصول إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة، كما نلاحظ أن نسبة المستثمرين الإماراتيين قد ارتفعت حيث بلغت 11% في مشروع «غاردينيا تاون هومز»، و15% في «بارك غيت ريزيدنسيز» و50% في «ذا نوك».

وتصل نسبة الإشغال الكلية في مختلف المشاريع التي تتولى الشركة إدارتها إلى 90%، وهي نسبة عالية بكل المقاييس إذا أخذنا بالحسبان أن محفظة الشركة تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تقريباً من كافة الأحجام والفئات، وتغطي كافة أرجاء المدينة، وتلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.

ما نسب الإشغال في مشاريعكم المخصصة للتأجير؟

تعتبر «وصل للعقارات» من الشركات الرائدة في قطاع التأجير على مستوى الإمارة، وتمتلك خبرات متراكمة في هذا المجال، تساعدها على معرفة حاجة السوق، وتوقعات مختلف الشرائح التي تبحث عن خيارات تأجير مناسبة، وذلك من خلال الدراسات التي تجريها الشركة بانتظام. وتصل نسبة الإشغال الكلية في مختلف المشاريع التي تتولى الشركة إدارتها إلى 90%، وهي نسبة عالية بكل المقاييس إذا أخذنا بالحسبان أن محفظة الشركة تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تقريباً من كافة الأحجام والفئات، وتغطي كافة أرجاء المدينة، وتلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.

كم عدد الوحدات الفندقية في محفظة الشركة؟

تمتلك الشركة في الوقت الراهن 4,864 غرفة فندقية إلى جانب 1,243 شقة فندقية، ليصل الإجمالي إلى 6,107 وحدات تسهم بها الشركة في تعزيز قطاع الضيافة في الإمارة.

وتواصل الشركة العمل على تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية التي كشفت عنها في العام 2015، والمتمثلة في زيادة محفظتها في هذا القطاع، من أجل مواكبة الأعداد المتزايدة من السياح الذين يقصدون الإمارة، إلى جانب التناغم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة الخيارات أمام الزوار، والتركيز على الفئات المتوسطة من خلال تطوير فنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم، وهو ما سعت الشركة إلى تحقيقه في الأعوام القليلة الماضية، حيث يوجد العديد من الفنادق قيد التطوير في الوقت الحالي، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى في مجال إدارة الفنادق.