اتفاقية بين «ماجد الفطيم» و«يلوانيرجي» لتزويد« كارفور» في الأردن بالطاقة الشمسية

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وقعت «ماجد الفطيم»، اتفاقية تعاون مع شركة «Yellow Door Energy»، لتوفير الطاقة الشمسية لمتاجر «كارفور» في الأردن.

وتهدف الاتفاقية التي تشمل بناء وتشغيل ونقل الملكية (BOOT) الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 17 ميجاواط، إلى تعزيز الكفاءة من خلال تزويد متاجر«كارفور» في كل من محافظات عمان والزرقاء ومأدبا والسلط بطاقة نظيفة تبلغ قدرتها الإنتاجية في السنة الأولى 29 جيجاواط ساعة، أي ما يلبي 100% من احتياجات الطاقة الكهربائية للمتاجر.

آلان انجلبر، مدير كارفور الأردن، لدى ماجد الفطيم للتجزئة، قال: «تعد الاستدامة محوراً مهماً في أعمالنا، ونقطة ارتكاز أساسية في استراتيجيتنا من أجل تحقيق المحصلة الإيجابية في البصمة الكربونية واستهلاك ا المياه بحلول عام 2040، وذلك من خلال توفير طاقة تجعلنا أكثر كفاءة في استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون».

المدير التجاري لشركةYellow Door Energy روري مكارثي علق على هذا الاتفاق قائلاً: «نحن فخورون بدعم كارفور وماجد الفطيم في مساعيها لتحقيق الاستدامة».