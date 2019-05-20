شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا»: 28 مايو الموعد النهائي لعروض أعمال محطة حصيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، من شركات المقاولات تقديم عروضها لمناقصة عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة التحكم وجمع البيانات في المرحلة الأولى من محطة الضخ في حصيان في دبي.

وذكرت «ميد أن الشركة حددت يوم 28 مايو /أيار الحالي موعداً نهائياً لتلقي العروض لعقد المحطة التي تبلغ طاقتها 36 مليون جالون يوميا.

يذكر أن«ديوا» تنفذ محطة توليد الكهرباء بوقود الفحم النظيف في نفس المنطقة بطاقة 2400 ميجا وات.

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