ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **نظمت وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورشة عمل متخصصة بعنوان «ضمان جودة بيانات الطاقة» وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، حضرها عدد من المتخصصين في مجال العمل المعرفي والإحصائي.

**أطلقت «اتصالات» أمس عرضاً يتيح لعملاء خط «واصل» و«واصل غو» الحصول على رصيد إضافي بقيمة 300% عند كل عملية شحن بقيمة 30 درهماً أو أكثر، 100% للاستخدام و200% لمشاركته مع اثنين من الأصدقاء. وسيكون الرصيد الإضافي صالحاً لمدة يومين، وذلك لإجراء المكالمات المحلية والدولية وإرسال الرسائل النصية.

**أعلنت «دو» عن إجراء برنامج تدريبي جديد يهدف إلى تزويد فرقها الفنية والهندسية بخبرات ومهارات عالمية المستوى تتيح لهم توفير تجربة اتصال فائقة الجودة لعملاء الشركة على امتداد دولة الإمارات. وسيتمكن فنيو ومهندسو«دو» من خلال حصولهم على برامج تدريبية شاملة من خبراء شركة «لينكسس» العالمية، من تعزيز خبراتهم وجهوزيتهم لمعالجة متطلبات العملاء بشكل سلس وسريع.

**تتعاون شركة «أكسنتر» العالمية مع مجموعة «المسكري القابضة» على تزويد مواطنين من دولة الإمارات بأدوات ومهارات ضرورية لشغل الوظائف المستقبلية، ولتطوير مستقبلهم المهني، والمساعدة بتمكينهم من بناء حياة مهنية تخدم خطط النمو والابتكار في بلدهم.عقدت «فار آي» اتفاقية للعمل مع بريد الإمارات، ومع مجموعة لاندمارك، تقوم بموجبها «فار آي» بتنفيذ منصة ذكية للتسليم لتسمح بالتوصيل في الوقت المحدد وبتكلفة مخفضة، حيث تستخدم محركاً قائماً على البيانات لرفع عدد عمليات التوصيل في الساعة الواحدة.

**أعلن «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، عن 3 فعاليات رئيسية تقام خلال أسبوع الإمارات البحري 2019 والتي تشمل كلاً من «مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية» و«سيتريد لتكنولوجيا السفن» و«جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا». وستقام فعاليات الأسبوع بين 22 و24 سبتمبر في مدينة جميرا.